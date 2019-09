Kallmyr ventar på klargjering frå EU om asylfordeling

innenriks

Måndag vart fire EU-land samde om ein mekanisme for fordeling, slik at dei landa som tar imot flest førstegangs asylsøkarar, kan få litt avlasting.

– Vi registrerer at media melder at nokre få land i EU er samde seg imellom om ei mellombels løysing. Vi er ikkje kjente med om dette er ei løysing berre for dei involverte landa, eller om dette er ei løysing dei vil foreslå på ministermøtet i Luxembourg den 8. oktober, kommenterer Kallmyr i ein e-post til NTB.

Grunnlag for diskusjon

– Vi har ikkje fått tilsendt eit forslag til løysing, slik at no kan vi ikkje kommentere kva for ei haldning Noreg vil ha til forslaget, seier Frp-statsråden.

Tyskland, Frankrike, Italia og Malta kom fram til løysinga på måndag, som skal bli brukt som grunnlag for ein diskusjon med innanriksministrane i resten av dei EU-landa under møtet Kallmyr viser til i oktober.

Avtalen er meint å vare i seks månader og vil tre i kraft når andre EU-land blir med, seier Tysklands innanriksminister Horst Seehofer, ifølgje nyheitsbyrået DPA. Han trur 12–14 land vil slutte seg til ordninga.

Oppfordring frå SV

SVs Karin Andersen ber justisministeren gjere det klart at Noreg vil ta imot sin del asylsøkarar for å avlaste Hellas og andre land som har stor pågang.

– Han sa under valkampen at regjeringa jobbar for ei felleseuropeisk løysing. No som det finst eit forslag til fordeling, må han gå føre og seie klart og tydeleg at Noreg er klar for å ta imot sin del, skriv Andersen i ein e-post til NTB.

– Regjeringa er innstilt på å finne ei felleseuropeisk løysing, men det må vere ei forsvarleg løysing som forhindrar at fleire migrantar reiser til Europa via dei farlege rutene over Middelhavet, presiserer Kallmyr.

