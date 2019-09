Fleire skal vere interessert i å kjøpe Ving

innenriks

I eit hektisk døgn jobba Ving på spreng for å redde haustferiane til kundane sine etter at det vart kjent at morselskapet Thomas Cook gjekk konkurs. Tysdag går alle Vings flygingar som normalt.

– No er det business as usual, erklærer ein letta pressekontakt Siri Røhr-Staff.

Ho opplyser at dei held kontinuerleg kontakt med reisande som ikkje kom seg heim måndag, fordi flya vart kansellerte. Høgaste prioritet er å få dei heim, seier Røhr-Staff.

– Dei har alle stader å bu, og dei får mat og drikke, seier ho.

Ho forsikrar om at også dei som har bestilt feriar med dei framover, kan reise som planlagt.

– Ving Norden står på eigne bein med støtte frå långivarar og bankar, og på sikt kjem vi til å få nye eigarar. Den situasjonen vi er i no, er vi veldig trygge i, seier Røhr-Staff til NTB.

– Vi har fleire interessentar. Ving-gruppa i Norden har jo vore ein veldig god butikk i mange, mange år, så det er fleire som er interesserte, held ho fram.

Massiv støtte

Ho melder om ei overveldande støtte frå kundane i døgnet som har gått.

– Det har vore ein storm av lykkeønskningar, takksemd og heiarop frå kundane våre. Alle som har jobba desse to døgna, har vore så takknemlege og grått fordi vi har fått så mange positive tilbakemeldingar

Derfor føler ho seg trygg på at kundane framleis vil våge å kjøpe feriar frå Ving.

– Det at vi klarte å dra i land dette og klarer å stå på eigne bein, det har styrkt oss, meiner Røhr-Staff.

Feriar kansellert

Det britiske morselskapet Thomas Cook melde natt til måndag at selskapet teknisk sett var konkurs og skulle bli avvikla. Det skapte kaos og usikkerheit blant alle som var på ferie med Ving, eller som skulle reise med selskapet dei neste dagane. Media spreidde historier om haustferiar og bryllaupsreiser som gjekk i vasken.

– Dei som ikkje fekk reist i går, vil få pengane betalt tilbake. Dei får beskjed om korleis dei skal stelle seg framover, seier pressekontakten.

Frå og med tysdag går altså reisene som planlagt, også med flygingar med Thomas Cook Airlines Scandinavia, som også er eit sjølvstendig selskap, men eigd av britiske Thomas Cook.

Sikra drifta

Vingverksemda er sikra med støtte frå bankar, långivarar og garantistar, opplyste administrerande direktør Magnus Wikner i Vinggruppa i Norden måndag. For Vings reisande får konkursen til Thomas Cook dermed ingen direkte innverknad.

Selskapet opplyste måndag kveld at dei jobba med å ta vare på reisande som vart ståande på bakken måndag etter at ei rekke flygingar vart kansellert.

– Viss du har ei bestilt reise med avgang tysdag, vil flyet ditt gå som normalt. Skulle det skje ei endring av tidspunkt, informerer vi kundar via SMS. Kundar som er på destinasjonen og ventar på heimreisa, vil bli varsla om reisetidspunkt via SMS, opplyste Ving måndag kveld.

Problem med betaling

Ving Noreg hadde 9.101 reisande ute på tur, dei fleste på pakketur, då konkursen ramma morselskapet.

Det har vore ein del turbulens på enkelte hotell når det gjeld betaling i kjølvatnet av Thomas Cook-konkursen, opplyser Ving.

– Dei næraste dagane kan det framleis vere problem, noko vi beklagar. Vi har kontinuerleg kontakt med dei rørte partane for å løyse dette, skriv selskapet.

