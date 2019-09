Fiberkablar til 100 millionar skal gjere datatrafikken i Noreg tryggare

innenriks

Pengane skal bli brukt til eit sikkert og robust alternativt sjøfibersamband for internasjonal datatrafikk til og frå Noreg. Det skal gi eit reelt alternativ til ruta via Sverige og København som er den mest brukte i dag, opplyser Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– Etablering av alternativ kapasitet til utlandet vil gi ein mykje sikrare internettrafikk for forbrukarar og næringsliv i Noreg, seier Astrup.

Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit, Nkom, har i fleire rapportar påpeika at datatrafikken til og frå Noreg er sårbar. Derfor set regjeringa no av 100 millionar kroner for å redusere sårbarheita. Nkom skal kunngjere ein anbodskonkurranse for tilbydarar av datatrafikk.

– Det er svært gledeleg at vi no kan setje i gang dette viktige arbeidet. Det vil gjere internettilgangen til og frå Noreg meir robust, seier Astrup.

EFTAs overvakingsorgan ESA har godkjent støtteordninga til regjeringa.

(©NPK)