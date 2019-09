Bård Folke Fredriksen blir NBBL-direktør

innenriks

Den nye administrerande direktøren byrjar i stillinga 1. januar 2020, opplyser NBBL.

– Å få jobbe med noko så viktig for folk som bustad er ein draumeposisjon for meg. Bustadbyggelaga og burettslaga gir trygge rammer for bustader. Dei har vore heilt avgjerande for at dei fleste i Noreg eig sin eigen bustad, seier Bård Folke Fredriksen.

Han er òg nestleiar i sekretariatet i Høgres stortingsgruppe, og møter fast i arbeidsutvalet til partiet. Han har tidlegare vore statssekretær i Kulturdepartementet og byråd for byutvikling i Oslo kommune.

Bård Folke Fredriksen overtar etter Thor Eek, som har vore tilsett i NBBL i 28 år, dei siste åtte åra som administrerande direktør.

