16-åring omkom i trafikkulykke ved Vormsund

Ved 8.30-tida opplyste politiet at motorsyklisten var medvitslaus, og at det vart jobba med gjenoppliving på staden. Rundt tre kvarter seinare melde politiet at MC-føraren omkom i ulykka.

Den avdøde er ein 16 år gammal gut, opplyser politiet. 16-åringen køyrde ein lett motorsykkel.

Pårørande er varsla og blir følgd opp av kriseteamet til kommunen.

Ved 13.30-tida tysdag var Statens vegvesens ulykkesgruppe og kriminalteknikarar frå politiet ferdig med undersøkingane på ulykkesstaden.

Fylkesveg 117 vart stengd etter ulykka, og det vart skilta omkøyring via fylkesveg 447 Fuglefjellvegen.

Politiet melde først at ulykka skjedde på E16, men opplyste seinare at frontkollisjonen skjedde på fylkesveg 117 ved Vormsund. Dei vart varsla om ulykka klokka 8.15 tysdag morgon.

