Thomas Cook fekk bod på Ving før sommaren

– Eg ser på det som ikkje usannsynleg at dei kan komme på banen for å ta over Ving, seier han til NTB, men understrekar at han ikkje har nokon konkret informasjon om dette.

Elnæs jobba tidlegare for Ryanair, men er no uavhengig analytikar og følgjer fly- og reiselivsbransjen tett. Han seier Triton Partners har vore med i kulissane heilt fram til Ving-eigar Thomas Cook teknisk sett var konkurs natt til måndag.

– Ving i Noreg og Sverige har gått med overskot i årevis. Ving har ei veldig god merkevare og har mindre konkurranse enn Thomas Cook har hatt i Tyskland og England, fortel Elnæs.

– Ingen kommentar

Ifølgje flyanalytikaren avviste Thomas Cook bodet på Ving, men det vil ikkje Tritons talsmann Fredric Hazén stadfeste.

Han vil heller ikkje seie noko om det framleis er aktuelt med eit oppkjøp, eller kva slags kontakt dei har hatt med det britiske selskapet sidan bodet vart offentleg kjent i mai.

– Det er ikkje noko vi kommenterer, lyder Hazéns svar på alle spørsmål frå NTB.

Lunken mottaking

Thomas Cook gjorde det klart at bodet frå Triton kom uoppfordra, og at det var «svært førebels».

– Det er langt frå sikkert at ein transaksjon vil bli fullført, heitte det i kunngjeringa frå Thomas Cook, ifølgje Bloomberg.

Bodet gjaldt Thomas Cooks pakketur- og flyverksemd i Noreg, Sverige, Finland og Danmark.

Elnæs kjenner ikkje til nokon andre investorar som har vist interesse for Ving.

Analytikaren meiner likevel Triton må vere raske, dersom dei framleis er interesserte i å kjøpe Ving.

– Det må skje raskt, så ikkje merkevara tar skade, seier Elnæs, og antydar at ei avklaring kan komme gjennom veka.

