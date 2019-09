Thomas Cook avviste tilbod på Ving før sommaren

innenriks

– Eg ser på det som ikkje usannsynleg at dei kan komme på banen for å ta over Ving, seier han til NTB, men understrekar at han ikkje har nokon konkret informasjon om dette.

Elnæs er uavhengig analytikar og følgjer fly- og reiselivsbransjen tett. Han seier Triton Partners har vore med i kulissane heilt fram til Ving-eigar Thomas Cook vart slått konkurs natt til måndag.

– Ving i Noreg og Sverige har gått med overskot i årevis. Ving har ei veldig god merkevare og har mindre konkurranse enn Thomas Cook har hatt i Tyskland og England, fortel Elnæs.

Han kjenner ikkje til nokon andre investorar som har vist interesse for Ving. Elnæs meiner likevel Triton må vere raske, dersom dei framleis er interesserte i å kjøpe Ving.

– Det må skje raskt, så ikkje merkevara tar skade, seier Elnæs, og antydar at ei avklaring kan komme i veka.

(©NPK)