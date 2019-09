Store usemjer i Felleskjøpet-konflikten

innenriks

YS-forbundet seier likevel at dei søndag kveld sende Felleskjøpet Agri eit forslag til løysing på konflikten med eit lønnskrav på 3,2 prosent. Ved svarfristen måndag formiddag avviste Felleskjøpet forslaget.

Kort tid etter sende Felleskjøpet Agri ut ei pressemelding der det står at Negotia har avvist nye forslag frå Felleskjøpet om å løyse streiken, men at Negotia har svart med å komme med fleire krav.

– Vi er ganske sjokkerte og skjønner ikkje noko. Vi har ikkje fått noko som helst frå Felleskjøpet, og vi kan dokumentere og prove at vi har sendt dei eit løysingsforslag. Dei fer med blank løgn. Dette gjer det mykje vanskelegare å få løyst saka, seier leiar for Negotias forhandlingsutval, Anne Lene Gabrielsen, til NTB.

Avviser løgn

Felleskjøpet avviser at dei fer med løgn.

– Vi kjenner oss ikkje i det heile att i bildet Negotia teiknar. Vi har prøvd å få til ein konstruktiv dialog, men opplever at forslaga våre til løysing blir møtte med nye motkrav. Vi beklagar overfor kundane at streiken held fram, seier direktør for kommunikasjon og marknad Gro Tvedt Anderssen i Felleskjøpet til NTB.

I pressemeldinga skriv Felleskjøpet at dei har ønskt ny dialog med Negotia, på bakgrunn av ny informasjon frå Klassekampen laurdag om bekymringa for at rettar fell bort i ein overgangsperiode mellom to tariffavtalar.

Gabrielsen kallar òg dette direkte løgn.

– Dette har bedrifta vore kjent med sidan mars 2019, og det har vore oppe i alle kontaktpunkt vi har hatt, seier ho.

352 tilsette i streik

Tysdag i førre veke gjekk 352 tilsette i Felleskjøpet Agri ut i streik etter at partane ikkje vart samde hos Riksmeklaren.

Streiken stansar mellom anna kraftfôrleveransar frå fabrikken på Kambo i Moss, ei rekke kornsiloar er ramma, og store delar av salsapparatet i Felleskjøpet er i streik.

I eit forsøk på få slutt på streiken foreslo Felleskjøpet Agri torsdag å vidareføre nokre rettar for dei tilsette, men Negotia meinte tilbodet ikkje var godt nok.

– Ingen kjem til å miste alt

Spekter, som representerer Felleskjøpet Agri, valde før helga å stemne Negotia for Arbeidsretten på grunn av streiken. Spekter meiner arbeidstakarorganisasjonen har brukt mellomoppgjeret, som berre skal handle om lønn, til å forhandle om rettar. Negotia meiner på si side at dei berre forhandlar om lønn

Felleskjøpet meiner vidare at det er vanskeleg å ha ein dialog når dei opplever at krava frå Negotia endrar seg frå utspel til utspel, og dei undrast over at Negotia stiller spørsmål om forhold som gjeld tariff.

– For å gjere det heilt klart: Ingen kjem til å miste alt, slik Negotia uttaler i media i helga. Ingen vil heller stå utan ein avtale i ein overgangsperiode, avsluttar Kari Wang Olsen, direktør HR i Felleskjøpet Agri.

