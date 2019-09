Slik får du hjelp viss du er ramma av Thomas Cook-konkursen

innenriks

– Dette er skikkeleg leitt for dei som blir sitjande fast og som ikkje får reist. Alle som er på pakkereise med Ving, er sikra av Reisegarantifondet. Dei vil i første omgang sikre returreise for alle ramma, seier Pia Cecilie Høst, som leier Forbrukarrådet si avdeling for forbrukardialog, til NTB.

Ved konkurs kan kundar søke om erstatning hos Reisegarantifondet på nettsidene til fondet ved å legge fram reisedokument og kvittering på betalt reise.

Over 9.000 nordmenn og 34.460 personar frå heile Norden er på reise med selskap som er eigde av Thomas Cook, som natt til måndag gjekk konkurs.

Slik gjer du det

Reisegarantifondet oppmodar folk som treng returreise, om å sende ein e-post til firmaport@rgf.no og skrive dette i e-posten: «Ving – HEIMREISE – [FERIELAND] – [FLYPLASS I NOREG] – [NAMNET DITT]».

– Alle reisande som har kjøpt ei pakkereise som no blir kansellert som følgje av konkursen, kan krevje å få pengane tilbake av Reisegarantifondet, seier Høst.

Dei som får turen kansellert, blir oppmoda til å sende e-post til firmapost@rgf.no med denne emnetittelen: «Ving – REFUSJON – [NAMNET DITT]».

– Viss du derimot berre har bestilt flyreise, enten med Ving eller Thomas Cook direkte, kan du ikkje bruke Reisegarantifondet. Så lenge Ving ikkje er konkurs, skal dei skaffe deg ein billett til reisemålet ditt. Du skal òg bli tatt vare på i ventetida, med mat og drikke og overnatting, seier Høst i Forbrukarrådet.

Uvisst korleis det går

Viss du har bestilt direkte gjennom Thomas Cook, må du sjølv ordne heimreise.

– Du har rett på pengane tilbake frå kredittkortselskapet eller frå banken din, viss du har kjøpt billettar med betalingskort med VISA- eller Mastercard-del. Og det har dei aller fleste. Vi jobbar med å få inn ei reisegarantiordning for flypassasjerar på ordinære flyreiser, men ho er ikkje på plass enno, seier Høst.

Ho slår fast at det er uvisst korleis det vil gå med Ving framover.

– Viss du har bestilt ein kommande pakketur med Ving, kan det hendet at han ikkje blir noko av. Reisegarantifondet kan òg dekke utgiftene for ei slik pakkereise, seier Høst.

Forbrukarrådet kan gi råd og rettleiing, og dei kan svare på spørsmål om konkursen.

(©NPK)