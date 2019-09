Reisegarantifondet: Har kontroll på kvar folk oppheld seg

innenriks

– I tett samarbeid med Ving har vi kontroll på kvar folk oppheld seg. Vi har konkursrutinar og beredskapsplanar knytt til hendingar som dette, seier Viitala til NTB.

Ved konkurs kan kundar søke om erstatning hos Reisegarantifondet på nettsidene deira ved å legge fram reisedokument og kvittering på betalt reise.

Viitala oppmodar alle Ving-reisande til å halde kontakt med dei via e-post gjennom dagen.

– All informasjon kjem på nettsidene våre. Konkursen rammar svært mange, og det er mykje ryddigare at alle held seg til e-post, som vi har rutinar for, seier han.

Over 9.000 nordmenn og 34.460 personar frå heile Norden er på reise med selskap som er eigde av Thomas Cook.

Litt over klokka 3 natt til måndag opplyste Thomas Cook på nettsidene sine at forhandlingane med den britiske staten om ein avtale for rekapitalisering av selskapet hadde brote saman. Frå den augneblinken var selskapet teknisk sett konkurs, og det går derfor mot ei styrt avvikling av selskapet.

