Krisemøte i Ving

Informasjonssjefen i Ving Siri Røhr-Staff opplyser til VG måndag morgon at dei held fleire krisemøte på jobb, og at dei prøver å få oversikt over situasjonen. Ho går ut frå at det vil bli kalla inn til ein pressekonferanse i dag.

Informasjonssjefen har ikkje full oversikt over kva for flygingar inn og ut av Noreg som er påverka, og kor mange nordmenn som er ramma av konkursen.

– Det vi jobbar intenst med no, er å få gitt informasjon til dei kundane som har innreise og utreise i dag, alt anna får komme i neste rekke, seier ho.

