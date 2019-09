Dette har reisande krav på etter Thomas Cook-konkursen:

innenriks

* Turistar som er stranda som følgje av konkursen, og som reiser med Ving, har krav på mat og nødvendig overnatting.

* Ein har rett til å få pengar tilbake for planlagde reiser dersom turen blir innstilt.

* Alle som er på chartertur eller ei samansett reise med Ving, er sikra av Reisegarantifondet dersom også Ving Noreg går over ende. Dette gjeld likevel ikkje om ein berre har bestilt flyreise gjennom Ving eller Thomas Cook.

* Reisande som berre har bestilt flybillett direkte gjennom Thomas Cook, må sjølv ordne heimreise. Om betaling av turen er gjort med kredittkort, har ein rett til å få billetten refundert frå kredittkortselskapet. Om det er brukt betalingskort som VISA eller MasterCard, må ein kontakte banken.

* Ving har ikkje ansvar for forhold som er utanfor kontrollen til selskapet. Truleg har ein derfor ikkje rett på erstatning ut over pengane for reisa.

(Kilde: Forbrukarrådet, Reisegarantifondet)

