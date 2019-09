Statens vegvesen avlyser Rogfast-kontrakt

innenriks

I juli vart det klart at Vegvesenet berre hadde éin kvalifisert tilbydar etter konkurransen om Kvitsøy-kontrakten. Den tilbodne prisen låg på omtrent 1 milliard kroner over anslaget.

– Vi har gjort ei vurdering som viser at det er ein risiko for at prosjektet som heilskap ikkje kan gjennomførast innanfor rammene som er sette. Dette pliktar vi å legge fram for Samferdselsdepartementet, seier vegdirektør Bjørne Grimsrud i ei pressemelding.

Kvitsøy-kontrakten er eit prosjekt med store tekniske utfordringar, ifølgje Vegvesenet. Rogfast skal ha ein 26,7 kilometer lang undersjøisk tunnel, som blir verdas lengste og djupaste undersjøiske tunnel. Kvitsøy-kontrakten omfattar ein tredel av denne.

