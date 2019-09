Siv Jensen skal bli tøffare: – Det kan vitalisere regjeringssamarbeidet

innenriks

– Dette handlar om at veljarane våre skal kjenne oss igjen på same måte som Venstres veljarar er opptatt av å kjenne igjen Venstre, seier Frp-leiaren til NTB.

Fredag var toppane i Frp samla for å starte evalueringa av eit lokalval som gjekk langt dårlegare enn dei hadde håpt på. Etter ei veke med mykje bråk mellom regjeringspartia, trur Siv Jensen framleis at det er lurt at partiet blir tøffare i klypa, noko ho varsla allereie på valkvelden.

Ho trur ikkje det vil føre til meir konflikt, snarare tvert imot.

– Eg trur det kan vitalisere heile regjeringssamarbeidet. For det handlar om at Frp må ha gjennomslag på område som er viktige for oss. Då må vi samtidig anerkjenne og innrømme gjennomslag på område som er viktige for Høgre, Venstre og Kristeleg Folkeparti, seier ho.

Dei siste dagane har partileiarane i regjeringspartia prøvd å legge diskusjonen om retorikken i innvandringsdebatten bak seg. Onsdag sa Venstre-leiar Trine Skei Grande at ho føreset at Frp-leiaren sluttar å bruke ordet «snikislamisering».

Det kjem ikkje Jensen til å ta til følgje.

– Nei, eg kjem til å bruke det omgrepet når behovet melder seg. Men eg kjem ikkje til å be Trine Skei Grande om å bruke det same ordet. Det skal ho få lov til å sleppe, seier Jensen.

(©NPK)