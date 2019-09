Ordførarkartet snart ferdig teikna

innenriks

Snaue to veker etter valet er ordførarkjeda no fordelt i 278 av dei 356 kommunane i landet.

Ei oversikt NTB har innhenta frå partia torsdag kveld, viser denne fordelinga: Senterpartiet 117 kommunar, Arbeidarpartiet 107, Høgre 28, Kristeleg Folkeparti 10, Sosialistisk Venstreparti 3, Framstegspartiet 2, Venstre 2 og Miljøpartiet Dei Grøne 1.

I tillegg har ulike bygdelister så langt kapra elleve ordførarkjeder, ifølgje NRK.

Kven blir størst?

Sp kan i år vippe Ap av trona som det største ordførarpartiet i landet, men kampen ligg an til å bli særs jamn.

– Det beste punktestimatet no er 147 ordførarar til Sp, tilsvarande 41 prosent av alle ordførarane i landet. Då vil det vere krevjande, men ikkje umogleg for Ap å slå dei. Uansett er det ingen tvil om at det er Ap og Sp som er dei store ordførarpartia etter valet i haust, uttalte stipendiat Jonas Stein ved Universitet i Tromsø til Dagbladet torsdag.

I 2015-valet fekk til samanlikning Sp 98 ordførarar og Ap 201.

Blå ordførarar i det blå

Det labre valresultatet til dei fire regjeringspartia speglar òg i det førebelse ordførartalet. Høgre sat med 74 ordførarar førre periode, men har per i dag berre 28 sikre toppverv etter at over 75 prosent av ordførarverva er fordelte.

Framstegspartiet har så langt berre kapra ordførarkjedet i to kommunar – Sola og Ulstein – mot fem førre periode.

Venstre hadde sju ordførarar førre periode, men har førebels berre to sikre kommunar per no, høvesvis i Stad og Vanylven.

KrF fekk ordførarar i 17 kommunar etter 2015-valet, men er så langt berre sikra ordførarar i ti kommunar.

Mot ordførarrekord for SV

Småpartia på raudgrøn side voks seg alle større i valet, og det blir òg gjenspegla i ordførarkampen. Miljøpartiet Dei Grøne (MDG) fekk onsdag den første ordføraren sin nokosinne, i Vardø.

SV har så langt kapra tre ordførarar, i Steigen, Rauma og Tolga, mot Oslo-ordførar Marianne Borgen som einsleg svale førre periode. Det er venta at Borgen får halde fram i jobben òg dei fire neste åra, då både Ap og SV har henne som ordførarkandidaten sin, og det ikkje er lansert nokon andre ordførarkandidatar på raudgrøn side i Oslo.

SV har òg eit godt håp om å få ordførarkjedet i Nordkapp kommune, der det vart største parti.

– Aldri nokosinne før har så mange nordmenn hatt ein SV-ordførar, fastslår kommunikasjonsrådgivar Martin Grüner Larsen.

Raudt gjorde det òg betre i kommunevalet i år enn for fire år sidan, men det ser ikkje ut til å gi utteljing i form av ordførarverv. Partiet har ikkje hatt ordførar sidan perioden 2007-2011, då Knut Henning Thygesen var ordførar i Risør.

Mot raudgrønt i alle storbyane

I fleire av dei største byane er posisjonane framleis under forhandling.

Ap, MDG og SV startar forhandlingane om ei ny byrådsplattform og fordeling av postar og posisjonar fredag.

I Bergen forhandlar no Ap, MDG, SV, KrF, Venstre vidare etter at Senterpartiet trekte seg frå forhandlingane førre veke.

I Trondheim er det venta at Rita Ottervik (Ap) får gå laus på den femte strake perioden sin som ordførar, sjølv om Ap fall kraftig i valet i kommunen, men òg der går forhandlingane føre seg framleis.

I Stavanger er det allereie kjent at Aps Kari Nessa Nordtun blir Stavangers nye ordførar etter at Ap, Sp, FNB, SV, Raudt og MDG der inngjekk eit valteknisk samarbeid og dermed vippa dei borgarlege frå makta etter 24 år.

I Tromsø ligg ifølgje NRK Ap an til å få behalde ordføraren etter at Sp denne veka bestemte seg for å forhandle med Ap, SV og MDG.

