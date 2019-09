Nordmenns kryptoformue sokk med 3,6 milliardar i fjor

innenriks

– Det er låg etterleving av reglane på dette området, og det ser ut til at den har vorte endå lågare sidan vi ikkje trur det har vorte færre som handlar kryptovaluta, seier direktør i Skatteetaten Hans Christian Holte til E24.

Sjølv om fleire nordmenn eig kryptovaluta enn før, har det store fallet i verdien på bitcoin og andre kryptovalutaer ført til at formuane har krympa betrakteleg, ifølgje avisa.

Frå 31. desember 2017 til same dato i 2018 fall norske kryptoformuar frå 5,0 til 1,4 milliardar kroner – noko som er ein nedgang på 72 prosent.

Samtidig var det berre 7.000 eigarar av kryptovaluta som rapporterte inn formuen sin til skattestyresmaktene i fjor. Dette er 1.000 færre enn året før, og betyr at berre 11,7 prosent av nordmenn som eig kryptovaluta rapporterte det på skattemeldinga.

Bitcoin-prisane har det siste året henta seg inn, og ligg no på over 10.000 dollar per stykk igjen. Han har halde seg på dette nivået sidan i sommar, ifølgje E24.

