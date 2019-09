NRK: Rundt 100 mistar jobben i Kleven verft

innenriks

Det melder NRK.

På ein pressekonferanse fredag sa selskapsleiinga at alternativet til å seie opp tilsette var å avvikle heile selskapet.

– Restruktureringa av Kleven Verft AS er fullført, og «Nye Kleven» er no etablert. Det nye firmaet har fått starthjelp frå fleire hald, i tillegg til kontraktar som sikrar drift i verftet ut 2020, opplyser selskapet.

Samtidig går Hurtigruten ut av selskapet på eigarsida.

Det tradisjonsrike verftet i Ulsteinvik har dei siste åra slite tungt økonomisk. Ifølgje Dagens Næringsliv har underskotet antakeleg passert éin milliard kroner på fire år.

Ifølgje NRK reagerte tilsette med applaus då dei fekk nyheita fredag, sjølv om mange av dei kjem til å miste jobben.

– Dette er ei veldig god løysing for dei tilsette som skal halde fram her. Det vil sjølvsagt innebere større nedbemanningar, men slik eg ser det er dette ei moglegheit for at vi framleis skal kunne bygge skip her på Kleven, seier Gustav Hasund som jobbar på verftet.

(©NPK)