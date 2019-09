Laber støtte til forslag om nasjonalkonservativt Frp

innenriks

Det er venta at utspelet blir eitt av temaa som blir diskuterte når sentralstyret i partiet blir samla til eit fire timar langt møte fredag ettermiddag.

I eit intervju med TV 2 denne veka tok stortingsrepresentant Tybring-Gjedde i kraftige ordelag opp behovet for å verne om den norske kulturarven og nasjonalstaten.

– Eg ønsker eit Frp som går i ein nasjonalkonservativ retning, som set nasjonen Noreg først, kulturen vår og det vi står for, vårt eige land først, sa han i intervjuet.

Lite støtte blant fylkesleiarane

Fleire sentrale Frp-arar er likevel sterkt usamde. Ifølgje ei kartlegging TV 2 har gjort blant medlemmer i landsstyret, får Tybring-Gjedde berre støtte frå sitt eige fylkeslag, Oslo Frp. Liberalisme er for mange sjølve grunnpilaren i partiet.

– Vi er eit parti som står veldig godt på dei liberalistiske verdiane, med trua på einskildmennesket og minst mogleg stat. Det er det partiet eg melde meg inn i, og det er det partiet eg ønsker å vere med i vidare, seier Frps stortingsrepresentant frå Sør-Trøndelag, Sivert Haugen Bjørnstad, til kanalen.

Roy Steffensen, stortingsrepresentant frå Rogaland, seier han ikkje kunne vere medlem av Frp om ein fjerna dei liberalistiske prinsippa.

– Heile grunnen til at eg vart medlem av partiet og kjempar for politikken, er for at eg vil flytte makt og avgjerder vekk frå politikarar og byråkratar til kvart einskildmenneske, i tråd med liberalistiske prinsipp, seier han.

Tybring-Gjeddes utspel møter motstand òg hos FpU-leiar Bjørn-Kristian Svendsrud og innvandringspolitisk talsmann Jon Helgheim.

Vil ha totalrenovering

Tybring-Gjedde har ønskt ei totalrenovering av partiet. Først og fremst vil han revurdere Framstegspartiets ideologiske grunnlag slik det er nedfelt i partiprogrammet og stryke ordet liberalisme.

– Frp bør tenke heilt nytt. Partiet må rustast opp for å kunne takle samfunnsutviklinga som i stor grad resten av partia har skapt. Globalisme er rotløyse sett i system. La oss verne om nasjonalstaten, skriv Tybring-Gjedde på Facebook.

Han meiner det er nødvendig å vere skeptisk til det EU og FN har å seie på ei rekke område.

Evaluerer valkampen

Det er òg venta at sentralstyret vil vie tid til diskusjon og evaluering av det skuffande valresultatet på 8,2 prosent, ned 1,2 prosentpoeng.

– Vi skal evaluere valet på vanleg måte og drøfte i partiorgana kva som skal vere strategien framover og korleis vi skal løfte partiet til høgare oppslutning i 2021 og 2023, sa partileiar Siv Jensen etter valet.

Sentralstyret skal jobbe vidare med ei innstilling fram mot landsstyremøtet i slutten av oktober. Formelt er det landsstyret som evaluerer valet. Det blir òg sendt ut ei undersøking til lokal- og fylkeslaga i partiet.

