Geir Axelsen blir ny leiar i Teknisk utrekningsutval

Axelsen tar over etter Ådne Cappelen, som har leidd utvalet sidan 2011, skriv Frifagbevegelse.

Axelsen er utdanna samfunnsøkonom og har vore statssekretær under Kristin Halvorsen (SV) i Finansdepartementet frå 2005 til 2009. Han har vidare bakgrunn som assisterande arbeids- og velferdsdirektør og økonomi- og styringsdirektør i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Axelsen har òg vore direktør for to ulike einingar i Statoil.

Teknisk utrekningsutval gir vanlegvis frå seg to rapportar kvart år, éin før og éin etter lønnsoppgjera.

