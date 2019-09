innenriks

– Vinnarboda for den største havvindutbygginga i verda er eit vegskilje for satsinga vår på havvind og støttar opp under utviklinga av Equinor som eit breitt energiselskap, seier Equinors konsernsjef Eldar Sætre i ei pressemelding.

Doggerbank blir den største botnfaste havvind-utbygginga i verda med ein samla installert kapasitet på 3,6 GW. Prosjekta er venta å levere elektrisitet tilsvarande forbruket til 4,5 millionar britiske heimar.