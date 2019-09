Dei første utsleppsfrie hurtigbåtane i verda i Noreg i 2024

innenriks

Hurtigbåtar på diesel står for eit enormt utslepp og forureinar meir enn fly per person per kilometer, ifølgje Bergens Tidende. Noreg har lenge ønskt å gjere noko med dette, og Sogn og Fjordane ser ut til å bli først i verda med krav om utsleppsfrie hurtigbåtar når dei nye rutene i fylket skal ut på anbod. 30. april 2022 går dagens kontraktar på drift av 18 ruter ut, inkludert ekspressbåtar mellom Bergen og Sogn og Nordfjord. Lange ruter som no er klimaverstinger, skal bli grøne.

Forslaget til anbod er no sende på høyring til industrien, for å sjå om det er mogleg å levere i samsvar med krava og innan drifta skal i gang i 2024.

– Vi legg anbodet ut til høyring for å kvalitetssikre det og sjekke at krava er realistiske og ­fornuftige. Det er industrien som har fasiten, seier assisterande fylkesdirektør Øystein Hunvik.

Hurtigbåttrafikken mellom Sogn og Fjordane og Bergen står, ifølgje fylkeskommunen, for nesten 40 prosent av utsleppa frå kollektivtrafikken i Sogn og Fjordane per i dag.

Det endelege anbodet skal ut 20. november.

