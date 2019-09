innenriks

KrF-leiar og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad hadde med seg budsjettlekkasjen då han talte til landsstyret til partiet fredag.

– Vi skal lage eit eige bistandsprogram for å kjempe mot vår tids slaveri. Vi set av 150 millionar kroner neste år, sa Ropstad.

– Eg håper det betyr at endå fleire menneske kjem seg ut av slaveri. At det førebygger at dei hamnar i kyniske bakmenns klør og blir utnytta på det grovaste, sa Ropstad.

Statsbudsjettet blir lagt fram 7. oktober.

(©NPK)