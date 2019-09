Støre: Mykje oppløftande ved valet

innenriks

– Eg er samd i at 24,8 er for svakt for Arbeidarpartiet. Men eg er ikkje med ein gong samd i at dette er eit dårleg val, seier Ap-leiar Støre til Dagsavisen.

Ifølgje partileiaren er det mykje ved dette valet som også er «oppløftande.»

– Målet om å behalde dei store byane ser ut til å halde, og vi tar makta i nye store byar som Drammen, Stavanger og Tønsberg, seier Støre.

Støre seier det vil vere «eit kjenneteikn ved norsk politikk framover at vi må finne saman med andre parti, og finne gode løysingar».

– Eg står ved det eg sa i 2017: I denne perioden er dei naturlege samarbeidspartnarane våre Sp og SV, så skal vi ta det spørsmålet opp att nærare i 2021, seier partileiaren.

Når det gjeld MDG, ein av valvinnarane, meiner Støre at den største hindringa for eit regjeringssamarbeid ligg i oljepolitikken. Partiet har programfesta «å starte en gradvis og planmessig utfasing av petroleumsvirksomheten over en 15-årsperiode.»

Men nyleg har MDG-topp Une Bastholm sett døra på gløtt for å forhandle om det absolutte neiet partiet har til nye oljefelt.

– Vi har aldri foreslått å legge ned oljeindustrien over natta, uttala ho til Dagens Næringsliv førre veke.

– Dette er interessante signal som viser at politikken er i utvikling. Eg opplever at MDG med Une Bastholm på Stortinget er eit meir søkande parti, seier Støre.

