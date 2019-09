PST straks ferdig med Bertheussen-saka

innenriks

– Vi vil etter planen sende over saka i nær framtid, opplyser seniorrådgivar Martin Bernsen i PST.

Bertheussen, som er sambuar med tidlegare justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), er sikta av Politiets tryggingsteneste (PST) etter fleire hendingar ved bustaden til paret i Oslo.

Innstillinga frå PST blir send til Det nasjonale statsadvokatembetet. Ei slik innstilling kan mellom anna vere anten tiltale eller at saka blir lagt bort, men innhaldet blir ikkje gjort offentleg kjent.

Det er Statsadvokaten som tar den endelege avgjerda om kva som skjer vidare med saka.

Tidlegare dømt

Filter Nyheter skreiv onsdag at Laila Bertheussen tidlegare er dømt for bedrageri, tjuveri og dokumentfalsk.

Opplysningane avisa har, seier ho sona ein dom på 30 dagars fengsel i Bredtveit fengsel i Oslo i byrjinga av 1986. I to andre saker fekk ho vilkårlege dommar. Dommane fall i tidsrommet mellom 1982 og 1989.

Forsvarar John Christian Elden reagerer på at desse opplysningane kjem fram no.

– Det verkar som eit forsøk på å sverte henne i media og har ingen relevans for fakta i denne saka, seier Elden til NTB.

Overfor Filter Nyheter kallar Elden det som «høyst overraskende at PST synes å gå ut med mer enn 30 år gamle dommer».

Dette ønsker ikkje Martin Bernsen i PST å kommentere.

Hakekors på huset

Natt til 6. desember 2018 vart det teikna eit hakekors og skrive ordet «rasisit» på huset til dåverande justisminister Tor Mikkel Wara og sambuaren Laila Bertheussen.

I tillegg hang ein hyssing ut av bensintanken på ein bil som stod parkert ved huset, noko som vart sett på som eit forsøk på å tenne på bilen eller ein trussel om det. På bilen var det skrive «rasist».

Seinare vart det mellom anna funne ein mistenkeleg gjenstand ved bustaden, og dessutan at det kom eit brev som kunne oppfattast som truande i postkassa.

Wara gjekk av

Natt til 10. mars rykte politiet ut til ein brann i bilen til Wara, som stod parkert utanfor huset. Brannen vart raskt sløkt.

Fire dagar seinare vart Waras sambuar sikta for å ha tent på bilen 10. mars. Ho vart då ikkje sikta for dei tidlegare hendingane, men PST-sjef Benedicte Bjørnland sa det er naturleg å sjå desse i samanheng. To veker seinare endra PST Bertheussens status frå fornærma til mistenkt i alle saker, bortsett frå det ho allereie var sikta for – og statusen hennar i dei andre sakene er ikkje offentleg kjent.

Same dag gjekk Tor Mikkel Wara av som justisminister, og Jøran Kallmyr (Frp) tok over.

