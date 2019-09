Nye reglar for slanking og kosmetikk på Instagram

innenriks

Facebook, som eig Instagram, oppdaterer retningslinjene for deling av visse typar innhald relatert til slanking og kosmetikk.

Innlegg på Instagram som promoterer bruken av visse slankeprodukt eller kosmetiske inngrep, som i tillegg inneheld eit kjøpeinsentiv, vil bli avgrensa. Ungdom under 18 år skal altså ikkje få opp urealistiske «bli tynn raskt»-kampanjar i feeden. Enkelte innlegg vil òg bli fjerna. Dei nye reglane vil òg gjelde for Facebook.

Selskapet opplyser at dei set i verk ekstra tiltak for å hanskast med ein aukande trend med påverkande marknadsføring.

Leiaren for Instagrams retningslinjer, Emma Collins, understrekar at dei ønsker at Instagram skal vere ein positiv stad for alle som bruker det. Ho seier dei nye reglane er ein del av eit arbeid som går føre seg, for å redusere presset mange kan føle som eit resultat av sosiale medium.

– Vi har rådført oss med eksterne ekspertar, mellom dei dr. Ysabel Gerrard i Storbritannia, for å forsikre oss om at alle tiltak for å avgrense og fjerne dette innhaldet vil ha ein positiv innverknad på nettsamfunnet vårt med over 1 milliard brukarar over heile verda. Samtidig skal vi sikre at Instagram blir verande ei plattform for uttrykk og diskusjon, seier Collins i ei pressemelding.

Brukarane av plattforma kan dei kommande vekene rapportere innhald dei føler bryt med desse retningslinjene.

