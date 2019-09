Mindre bruk av antibiotikum i landbruket

innenriks

Det er resultatet for 2018 i Norsk overvakingsprogram for antibiotikaresistens i mikrobar frå fôr, dyr og næringsmiddel (Norm-Vet). Den samla nedgangen i antibiotikaforbruket i landbrukssektoren var 17 prosent frå 2013 til 2018.

Regjeringas mål for perioden 2013 til 2020 er ein nedgang på 10 prosent.

– Rapporten stadfestar at den felles innsatsen som næringa, styresmaktene og forskingsmiljøa har gjort for å få ned bruken av antibiotikum på dyr, verkar. Men dette må ikkje bli ei kvilepute. Dersom resistente bakteriar får fotfeste i norske dyrehald, veit vi av erfaring at dei er svært vanskelege å kjempe mot, seier fungerande administrerande direktør Karina Kaupang i Mattilsynet.

Rapporten viser at det i 2018 vart brukt 4.821 kilogram antibiotikum til matproduserande landdyr – ein nedgang på 17 prosent samanlikna med 2013 og rundt 40 prosent sidan 1995. For oppdrettsfisk blir forbruket av antibiotikum sett på som framleis lågt, og sidan 2013 er forbruket av antibiotikum til hund og katt vorte redusert med rundt ein tredel.

Når det gjeld matvarer, viser Norm-Vet-rapportens analysar av kyllingkjøtt, kalkunkjøtt, bladgrønsaker inklusive urter, og dessutan utvalde meieriprodukt, låg førekomst av resistens, samanlikna med andre europeiske land.

Veterinærinstituttet har gjennomført overvakinga på oppdrag frå Mattilsynet i 19 år. Den nasjonale handlingsplanen for å kjempe mot antibiotikaresistens skal vurderast på nytt i 2020.

