Medier24: Opptil 25 stillingar blir kutta i DN

Fleire av endringane i mediehuset vart presentert på eit allmøte torsdag. Torsdag ettermiddag stadfesta DNs sjefredaktør Amund Djuve overfor Medier24 at det skal kuttast om lag 25 årsverk i bedrifta.

– Det å komme med bemanningskutt, det er ein tøff beskjed å få for alle tilsette. Mange var klar over det, men det er alltid guffent å bli fortalt at vi skal bli færre, seier Djuve.

Han poengterer at målet med kutta er å styrke og halde oppe posisjonen DN har som næringslivsavis i overgangen frå papir til det digitale. Djuve opplyser òg at dei skal ned frå sju til fem redaktørar inkluderte han sjølv.

Blir tilbodne sluttpakkar

I ein e-post som Medier24 har fått tilgang til, kjem det fram at alle tilsette blir tilbodne opne sluttpakkar, i tillegg til gåvepensjon.

Ifølgje Journalisten skal fleire avdelingar i mediehuset slåast saman. Mellom anna opplyser kjelder til bransjebladet at det blir oppretta ein ny, felles avdeling som skal drive med «historiefortelling og livsstil» og inkludere fleire av feature-produkta, mellom anna D2.

Klubben reagerer

Leiaren i DNs redaksjonsklubb, Ingrid Bjørklund, er bekymra.

– Redaksjonsklubben i DN er sterkt bekymra for at ei ny nedbemanning vil ramme kvaliteten på produktet. Redaksjonen har berre det siste året mista 13 medarbeidarar, av dei er berre éin erstatta, så vi er allereie hardt pressa, skriv Bjørklund i ein e-post til Medier24.

Tidlegare denne månaden vart det kjent at Morgenbladet, som til liks med DN er eigd av NHST, må spare 8 millionar kroner. Alle dei redaksjonelt tilsette har fått tilbod om sluttpakkar.

