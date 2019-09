Lærer tiltalt for intimt forhold til elev

innenriks

Tysdag forklarte jenta seg i Bergen tingrett. Forholdet mellom dei to skal ha gått føre seg over fleire månader i 2017, skriv Bergensavisen.

Ifølgje tiltalen hadde læraren i slutten av 30-åra fleire gonger seksuell omgang med ein elev på den vidaregåande skulen der han jobba. Jenta var på det tidspunktet 17 år. Mannen var tilsett i ei hundre prosents vikarstilling ved den vidaregåande skulen der jenta var elev.

– Han fekk meg til å føle meg intelligent og flink, sa ho i retten.

17-åringen fortalde i retten om fleire forsøk på å avslutte forholdet med den gifte læraren.

Politiet vart kjent med saka i oktober 2017, etter at dei vart varsla av Hordaland fylkeskommune. Læraren var då sagt opp frå stillinga si. I første politiavhøyr nekta læraren for at han hadde hatt seksuell omgang med 17-åringen, men i siste avhøyr snudde han og innrømte at dei hadde hatt sex.

Likevel nektar mannen straffskuld.

– Klienten min erkjenner ikkje straffskuld. Han var ikkje læraren hennar i den perioden forholdet mellom dei varte, seier forsvararen hans, Rolf Knudsen.

Strafferamma for forholda mannen er tiltalt for, er fengsel i inntil seks år. Han risikerer òg å bli fråtatt retten til å jobbe som lærar.

