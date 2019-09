Kronprinsessa i Vågå: – Dette er noko av det finaste av det norske

innenriks

Galleriet stiller ut bilde av Morten Krogvold, som i 30 år har halde fotokurs i bygda.

– Her i Vågå kjenner eg verkeleg på kva «den draumen» kan vere, det å kunne skape og leve og formidle kunst og kultur på ein slik måte at det rører oss og får tyding for relasjonane våre, sa Mette-Marit i talen sin under utstillingsopninga.

Så las ho heile Olav H. Hauges dikt «Det er den draumen», som for nokre år sidan vart kåra til Noregs vakraste.

På tunet på prestegarden fekk kronprinsparet servert mat frå Arne Brimi og kokkelærlingane hans. Seinare reiste dei to vidare til Glittersjå fjellgard i Sel kommune, der dei fekk helse på elgen Krompen.

Torsdag var siste dag av fylkesturen til kronprinsparet i Oppland. Frå 1. januar blir fylket slått saman med Hedmark og blir til Innlandet.

(©NPK)