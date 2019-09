Fare for flaum i Trøndelag og Nordland

innenriks

Nedbøren startar natt til fredag når ein front passerer, og det er fare for byer i etterkant. Samtidig stig temperaturen slik at all nedbør blir venta som regn. I tillegg blir det venta at snøen vil smelte i område der det har falle snø.

Flaumvarselet frå Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) gjeld frå fredag morgon. Det har vore vassføring på flaumnivå i fleire elvar tidlegare i veka, og den allereie våte tilstanden i bakken gjer at vassføringa i elvane aukar raskare enn elles, åtvarar NVE

Regnvêret kan føre til omfattande overfløymingar, erosjonsskadar og flaumskadar på utsette stader. Overvatn i tettbygde område kan føre til stengde vegar og bruer, melder NVE.

Flaumfaren blir venta å spakne laurdag ettermiddag.

