925 legemiddelmanglar hittil i år – i heile fjor var det 684

innenriks

– For ti år sidan hadde vi kanskje 50 manglar i året. No er vi snart oppe i 1.000, seier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk til TV 2.

Blant dei 245 legemidla som ein ikkje får tak i for augneblinken, er ein HPV-vaksine, ein malariamedisin og ein type antibiotikum. Problema har vorte belyste fleire gonger dei siste åra, der ei sentral utfordring er masseproduksjon av medisinane i verda til India og Kina. Det er lange avstandar til marknadene produsentane skal betene over heile kloden. Madsen er òg bekymra for kvaliteten på medisinane.

– Vi har hatt eit par stygge episodar i år der vi har vist seg at blodtrykksmedisinar og andre medisinar har vore forureina av kreftfremkallende stoff. Det betyr sjølvsagt at vi er nøydde til å trekke dei tilbake med ein einaste gong, for pasienten kan ikkje bruke desse medisinane, seier han.

I fjor vart det meldt inn 684 tilfelle av medisinmangel til Legemiddelverket.

I juli uttalte helseminister Bent Høies statssekretær Anne Grethe Erlandsen i helsedepartementet til VG at regjeringa har løyvd 4 millionar kroner for å styrke Legemiddelverkets kapasitet til å handtere legemiddelmangel.

(©NPK)