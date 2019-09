Venstre-nestleiar: Krevjande å samarbeide med Frp

innenriks

– Eg var sterkt imot å gå i regjering med Frp i si tid. Men når først partidemokratiet har sagt at det skal vi, og vi er eit regjeringsparti, har alle eit ansvar for å bidra til at regjeringskollegiet, dei fire partia, fungerer og er ein suksess, seier han til NTB.

– Dei sakene som har vore diskuterte i valkampen, med bompengar og dei to Frp-utspela om båtflyktningar og snikislamisering, viser at det tidvis er krevjande for Venstre å samarbeide med Frp, og omvendt, erkjenner Breivik.

På toppen av bompengestriden, eit elendig valresultat og open kritikk av partileiar Trine Skei Grande har Venstre-profilen Abid Raja dei siste dagane hamna i ein kraftig feide med Frp. Årsaka er Rajas påstandar om at Frp i valkampen spreidde «brun propaganda», ein ordbruk han seinare har avvist refererte til nazismen.

Breivik insisterer no på å sjå framover og forbi konfliktane.

– Eg har sjølvsagt tankar om samarbeidet som såleis, men dei tankane skal eg ta opp i dei formelle kanalane vi har.

– Bra med unnskyldning

Venstre hadde ein intern prosess om regjeringsdeltaking for to år sidan og gjekk inn i regjeringa i januar i fjor.

Breivik, som har vore Venstre-nestleiar sidan 2012 og no er parlamentarisk leiar, viser til at Grande har tatt avstand frå Frp-utspel om snikislamisering og båtflyktningar.

– Grande gjekk ut i valkampen og var rimeleg tydeleg om desse to utspela frå Frp, også i det offentlege rommet, seier han.

Når det gjeld Rajas siste utspel, seier Breivik:

– Eg har stor forståing for reaksjonen til Abid på den retorikken Frp brukte i slutten av valkampen, og deler kritikken. Når no Abid har beklaga bruken av orda «brun propaganda», er det bra.

Frp-leiar Siv Jensen trekte i valkampen fram omgrepet snikislamisering i ein kronikk i VG. Dagar før la Frp-nestleiar Sylvi Listhaug ut ein Facebook-post med eit bilde av ein båt full av menneske – på blankt hav og i solnedgang – og teksten «Norge skal ikke ta imot båtmigranter». Begge utspela vekte sterke reaksjonar.

«Godt gjennomslag»

Breivik og Venstre måtte tole eit elendig valresultat på 3,9 prosent og er i gang med sin eigen interne evaluering av valet.

– Venstre må nasjonalt bli mykje flinkare til å profilere den nasjonale politikken på ein måte som veljarane oppfattar som truverdig, og noko dei skal stemme på.

Breivik viser til at Venstre i regjering har fått gjennomslag i ei tid då det hastar med å få gjort noko med klimautslepp og klassisk naturvern.

– Dei politiske resultata er objektivt sett kjempegode, ikkje minst på område som har vore viktige for Venstre: klima og miljø og grøn næringspolitikk, men også kampen mot barnefattigdom, utdanning og innan forskingssektoren og internasjonal solidaritet, seier Breivik.

– Vi tar imot rekordmange kvoteflyktningar, og Venstre har bidratt til at vi fekk ei løysing på den hjarteskjeranden situasjonen for mindreårige asylsøkarar.

– Kor mykje av dette er prisgitt at ein klarer å sitje i regjeringa med Frp?

– Vi fekk til ein god del med å vere samarbeidsparti i Stortinget. Men det er ingen tvil om at vi har ein heilt anna moglegheit med ei regjeringsplattform som legg grunnlag for heile perioden.

