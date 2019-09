Sp har valt side – det blir raudgrønt styre i Tromsø

innenriks

Allereie torsdag vil partia starte forhandlingar om ei ny politisk plattform, ifølgje NRK.

Senterpartiet fekk 11 prosent av stemmene i Tromsø, og både blå og raud side ville samarbeide med partiet for å sikre seg makta i byen dei neste fire åra.

– Den raudgrøne sida stiller ingen ultimatum til Senterpartiet og er òg meir lik oss politisk. Dei er nærare oss, seier Senterpartiets førstekandidat i Tromsø, Marlene Berntsen Bråthen.

Etter at Sp no har bestemt seg, ligg det an til at Arbeidarpartiet får behalde ordførarvervet, sjølv om partiet gjorde eit historisk dårleg val i byen. Gunnar Wilhelmsen kan dermed bli ny ordførar. Sitjande Ap-ordførar Kristin Røymo stilte ikkje til attval.

Ap er framleis Tromsøs største parti med 19 prosents oppslutning, men hadde samtidig størst tilbakegang.

Senterpartiet ønsker varaordføraren, og Bråthen seier dei har vore tydelege på det. Ho vil likevel ikkje seie noko om i kva grad ho har fått lovnader om det frå dei nye samarbeidspartnarane sine.

