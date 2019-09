Sol og varme i Sør-Noreg i helga – Nord-Noreg må vente seg snø og sludd

innenriks

– Fram mot helga blir det bra vêret i Sør-Noreg, men det går ei grense ein stad i Trøndelag. Det blir skyfritt og sol, og det ser ut til at Telemark, Agder-fylka og Buskerud får dei høgaste temperaturane i helga, seier statsmeteorolog Marit Berger i Meteorologisk institutt til NTB.

Vêret søndag er likevel noko meir usikkert mange stader, og skyar og tåke kan melde seg.

– Det er likevel mange som også får ein fin søndag i Sør-Noreg, seier Berger.

Byevêr fleire stader

Langs det meste av vestlandskysten vil det i dagane før helga bli byevêr.

– Sør for Stad vil det i hovudsak gjelde for ytre strøk, medan områda nord for Stad får byevêret lenger inn i landet, seier Berger.

Helgevêret i Trondheim er førebels usikkert.

– Trondheim er heilt på grensa mellom der det blir fint vêr, og der det blir nedbør og kjøligare. Fredag og laurdag ser det ut til å bli byevêr i delar av Trøndelag og Nordland, seier Berger.

Verre i nord

Meteorologisk institutt har sett opp fleire farevarsel for Nord-Noreg som gjeld dei kommande dagane.

I Troms er det venta vanskelege køyreforhold fleire stader som følgje av nedbør som kjem som sludd i låglandet. Det same gjeld for Saltfjellet, Salten og Ofoten i Nordland.

– I Nord-Noreg blir det kjølig byevêr. Men utover helga vil det bli mildare òg her, seier Berger.

