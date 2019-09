Politiet har kontroll på mann som er mistenkt for truslar mot BI

innenriks

Ifølgje avisa har mannen vore student ved skulen i nokre år etter å ha vore i førstegongsteneste. Mannen er ikkje framstilt for varetektsfengsling.

Handelshøyskolen BI i Oslo har fått fleire bekymringsmeldingar frå studentar om at ein medstudent sette fram alvorlege truslar mot skulen.

Truslane vart sett fram i byrjinga av september, opplyser Handelshøyskolen BI til VG.

– Politiet har sett i verk tiltak for å sikre at alle studentar skal vere trygge. BI er i kontinuerleg dialog med politiet og følgjer råda deira. All aktivitet ved BIs campusar går som normalt. Utover dette viser vi til politiet, seier divisjonsdirektør for heiltidsstudiar Marius Eriksen ved BI til Dagbladet.

Kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST opplyser til avisa at dei kjenner til eit tips om ein trussel mot skulen, og at dette vart handtert i samarbeid med Oslo-politiet og avklart.

