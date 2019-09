Opplagsauke for avisene i første halvår

innenriks

Det viser tal som Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og Landslaget for lokalaviser (LLA) la fram onsdag.

– Norske medium er ein viktig del av folks kvardag, derfor er det positivt at mediehusa held fram å få med seg lesarane over på dei digitale flatene. At brukarane er villig til å betale for det gode innhaldet, lovar godt framover, seier administrerande direktør Randi S. Øgrey i MBL.

Opplag på 2,29 millionar

Av dei 226 samanliknbare titlane har nærare halvparten opplagsframgang frå andre halvår 2018 til første halvår 2019. Totalopplaget er på 2,29 millionar, ein vekst på 0,9 prosent på samanliknbare titlar.

Ifølgje MBL er den dominerande betalingsmodellen komplett, altså papiravis og digital tilgang i eitt og same abonnement. Denne typen utgjer 52 prosent av opplaget. Veksten for det reine digitalopplaget held fram, og ni av ti abonnement er no med digital tilgang, medan seks av ti abonnement framleis inkluderer papirutgåver.

Omtrent uendra for lokalavisene

Lokalavisene held seg omtrent på same nivå. Opplagstalet for dei 110 LLA-avisene var 351.000, ein nedgang på marginale 0,3 prosent.

– Det er godt å sjå at opplaget til lokalavisene er nokså stabilt. Vi gler oss òg over LLA-avisene si satsing på digital innovasjon, seier generalsekretær Rune Hetland.

– Rett nok har mange små aviser framleis ein lang veg å gå, men seinast under valet sist veke, såg vi at over 15 aviser dekte valvakene fortløpande med levande lyd og bilde. Dette inspirerer lokalavisene til å satse vidare på innovasjonsarbeid og lokal kvalitetsjournalistikk, held Hetland fram.

VG nærmar seg toppen

Det er riksavisene som veks mest, og veksten kjem frå dei heildigitale produkta til både VG, Dagbladet og Nettavisen. Aftenposten er størst med eit opplag på 252.000, men med god vekst for VG+ nærmar VG seg totalt toppen av lista med eit opplag på 250.000 for første halvår.

Dagbladet beheld posisjonen på tredjeplass på lista med eit opplag på 91.000, medan både Adresseavisen og Stavanger Aftenblad kan vise til opplag på over 60.000.

Nisjeavisene går fram med 1,9 prosent, og storbyavisene går tilbake med 1,2 prosent.

Dei ti største

Dette er dei ti største norske mediehusa basert på opplagstala for første halvår 2019.

* Aftenposten 252.000 * VG (inkludert VG+) 250.000 * Dagbladet (inkludert. Dagbladet Pluss) 91.000 * Bergens Tidende 83.000 * Adresseavisen 67.000 * Stavanger Aftenblad 62.000 * Fædrelandsvennen 37.000 * Aftenposten Junior 30.000 * Klassekampen 30.000 * Morgenbladet 30.000 Kjelde: Mediebedriftenes Landsforening

(©NPK)