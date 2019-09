Lastebilsjåfør dømt for aktlaust drap på syklist i Bjørvika

innenriks

Dommen fall i Oslo tingrett tysdag.

Den polske mannen, som er i 40-åra, er òg frådømd retten til å føre motorvogn i ein periode på tre år frå ulykka skjedde 13. september 2018.

I blindsonen

– Etter vurderinga til retten er det bevist utover all rimeleg tvil at ulykka med dødsfølgje kom av feil frå tiltalte ved at han ikkje i tilstrekkeleg grad forsikra seg om at det ikkje var nokon syklistar i blindsona i det han sette fart på bilen. Med omsyn til trafikale forhold som er beskrivne, var det ingen omstende som kan forklare feilvurderinga, heiter det i dommen.

Den tiltalte mannen er yrkessjåfør frå Polen og forklarte i retten at han var i ferd med å frakte materiale til og frå ein byggeplass for eit norsk firma. Han forklarte òg at han køyrde sakte og forsiktig over krysset etter at det vart grønt lys, òg etter å ha sjekka alle speglar. Lastebilen var utan last då ulykka skjedde, og vog rundt 15 tonn.

Trur ikkje ho sykla på raudt

Under rettssaka trekte forsvararen til sjåføren fram at det må bli halden ope at kvinna kan ha sykla på raudt lys, men retten finn inga støtte for dette i bevisføringa.

Mannen slepp å betale oppreisningserstatning til den omkomne sin familie fordi retten slår fast at han ikkje har opptredd «grovt aktlaust».

Det er ikkje kjent om dommen blir anka.

– Eg skal no gå igjennom dommen og snakke med klienten min. Vi har to veker på oss til å avgjere ankespørsmålet, seier forsvararen, advokat Harald Jahren, til Aftenposten.

