Iselin Nybø blir foreslått som ny Venstre-nestleiar

innenriks

Fylkesleiar Kjartan Alexander Lunde i Rogaland seier til Stavanger Aftenblad at fylkeslaget er veldig imponert over innsatsen Nybø har lagt ned som statsråd. Nybø er i dag 2. vara til sentralstyret og forskings- og høgare utdanningsminister.

– Det burde i alle fall vore plass til henne i sentralstyret, og ho burde òg bli vurdert som nestleiar i eit sentralstyre, seier han.

I eit ekstraordinært styremøte onsdag kveld skal fylkesstyret i Rogaland drøfte saka.

Debatten om partileiinga bør bli skifta ut har blussa opp i lys av det skuffande valresultatet på 3,9 prosent. Fleire Venstre-politikarar har allereie flagga offentleg at dei ønsker ein diskusjon om partileiinga.

Iselin Nybø sjølv seier til Aftenbladet at ho ikkje var kjent med tankane til fylkeslaget, men at ho stiller seg til disposisjon der partiet meiner ho kan gjere ein best mogleg jobb.

20. oktober er fristen til valkomitén i Venstre på å få innspel med namn til posisjonar i partiet sitt sentralstyre og toppleiing. I mars neste år skal komiteen levere innstillinga si.

(©NPK)