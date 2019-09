Høgsterett avviser anken frå dobbeltdrapsdømt Kristiansand-kvinne

innenriks

Aaslies forsvarer, advokat John Christian Elden, meinte at to av dommarane i lagmannsretten var inhabile, og at bruken til politiet av undercoveragent under etterforskinga var ulovleg. Dette fekk dei ikkje medhald i, ifølgje kanalen.

Dommen til lagmannsretten blir dermed ståande. Aaslie er dømt for drapet på sin eigen far i 2002 og ein ekskjæraste i 2014.

Både Kristiansand tingrett og Agder lagmannsrett dømte henne for å ha drepe faren i 2002 og ein tidlegare sambuar i 2014. Straffa vart sett til 21 års forvaring i begge rettsinstansane.