Virke: Noreg kan tape minst 48 milliardar ved å gå ut av EØS

Virke og NyAnalyse har rekna ut effekten av norsk utmelding frå EUs indre marknad.

Hovudfunna er:

* Samla norsk verdiskaping (BNP) blir redusert med 1,3 prosent og vil svare cirka til 48 milliardar kroner i tapt produksjon for Noreg i 2020. Det ifølgje eit såkalla moderat mellomalternativ basert på analysar av brexit.

* Verdien av eksporten blir redusert med 9,4 prosent, eller cirka 80 milliardar kroner i 2020.

* Verdien av importen går ned med 8 prosent, tilsvarande cirka 93 milliardar kroner i 2020.

Analysane baserer seg på brexit-analysar frå Peterson Institute for International Economics, som har vist at utmelding frå den indre marknaden vil koste Storbritannia dyrt.

Bekymra for noxit

Administrerande direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen, seier det bekymrar han at ein av fire i kommunevalet stemte på parti som ønsker Noreg ut av EØS.

– Vi har parti i dette landet som vil skape ein norsk brexit med tap av milliardar i verdiskaping som konsekvens. Som representant for næringslivet vil vi åtvare på det sterkaste mot politikk som vil ta Noreg ut av EØS-avtalen, seier Kristensen.

Senterpartiet, Raudt og Sosialistisk Venstreparti har programfesta at dei vil erstatte EØS-avtalen med handelsavtalar.

Fryktar britisk kaos

– Det er ein skremmande forenkling. Lærdommen frå brexit er at det ikkje berre er å erstatte eit medlemskap med ein handelsavtale. Ein handelsavtale var svaret til Boris Johnson òg, men berre sjå på det kaoset som speler ut seg no. Vi treng ein debatt om konsekvensane av norsk EØS-utmelding, seier Kristensen.

– EØS-avtalen regulerer det norske økonomiske forholdet til EU og gir norsk næringsliv klare framtidsutsikter og moglegheit til å selje varene og tenestene sine. Dette er avgjerande for å sikre økonomisk vekst og velferd i Noreg, seier Kristensen.

– Skremselspropaganda

Nei-til-EØS-partia reagerer på Virke si åtvaring.

– Det er useriøst av Virke å samanlikne norsk utmelding av EØS med Brexit, seier Senterpartiets parlamentariske leiar Marit Arnstad til NTB.

– Vi har ein frihandelsavtale i botn som ville tre i kraft frå første augneblink, og som gir tollfridom for alle varer utanom omarbeidd fisk. Vi har ikkje ein tenestemarknad som er samanliknbar med Storbritannia. Vi har ein heilt annan naturressursbasert eksport. Dette gjer òg samanlikninga urealistisk. I tillegg vel Virke å sjå bort frå alt som handlar om nasjonal kontroll og eigarskap til naturressursar. Dei drøftar heller ikkje prisen vi betaler for å miste folkevald kontroll over viktige område som transportsektoren og arbeidslivet, seier Arnstad.

Silje Kjosbakken, 2. nestleiar i Raudt, kallar Virke-utspelet «rein skremselspropaganda».

– Vi er uansett sikra tollfri eksport av industrivarer. Norsk fisk skaper fleire arbeidsplassar i EU enn i Noreg, seier Kjosbakken.

– Liknande skremsel kom frå arbeidsgivarorganisasjonane og ja til EU-partia allereie i 1994. Heldigvis var det norske folk kloke nok til å seie nei til EU, derfor er vi i ein heilt annan situasjon enn Storbritannia i dag. Men EØS-avtalen gir oss mindre kontroll over norsk arbeidsliv, kraft og industri. Det ser ikkje ut til at Virke bekymrar seg noko særleg for dette, men det gjer stadig fleire i fagrørsla, seier Kjosbakken.

