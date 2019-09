Terrorsaka i Bærum: Stesøstera vart drepen med fire skot

innenriks

Alle skota var dødelege og vart fyrt av kort etter kvarandre, opplyser Oslo politidistrikt i ei pressemelding tysdag. Politiet har no mottatt den endelege obduksjonsrapporten etter drapet.

Rapporten kan ikkje tidfeste nøyaktig når drapet skjedde, anna enn at det skjedde den dagen Johanne Ihle-Hansen vart funnen, 10. august.

– Annan informasjon i etterforskinga gjer at vi trur at drapet skjedde i tidsrommet frå siste kjente observasjon av Johanne i live til tidspunktet for når sikta forlét den felles heimen deira for å køyre til Al-Noor moskeen. Dette gir oss eit vindauge på cirka 45 minutt frå klokka cirka 14.15 til cirka klokka 15.00, seier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby.

Same rifle

Tekniske rapportar konkluderer med at rifla som vart brukt, er den same som vart funne i Philip Manshaus' bil etter angrepet mot Al-Noor moskeen.

Laurdag 10. august tok Manshaus seg inn i moskeen til Al-Noor Islamic Centre på Skui i Bærum og byrja å skyte. Ingen personar vart drepne i angrepet. Manshaus vart overmanna inne i moskeen.

Same dag vart stesøstera funnen død i bustaden på Eiksmarka i Bærum.

Nazihelsing

22 år gamle Philip Manshaus har innrømt at han har gjort handlingane han er sikta for, men har ikkje erkjent straffskuld. 9. september vart han varetektsfengsla for fire nye veker.

22-åringen gjorde nazihelsing då han kom til rettssalen for dette fengslingsmøtet. Advokaten hans, Unni Fries, sa då at Manshaus seier at han meiner han berre har gjort naudrettslege handlingar.