Sanner: No må vi komme oss vidare

Breivik skriv i ein SMS til Aftenposten tysdag at Rajas bruk av omgrepet «brun propaganda» om utspel frå Frps toppolitikarar, gir nokre historiske assosiasjonar det ikkje er grunnlag for.

– I valkampen var Høgre og Erna Solberg tydeleg på at vi er usamd med dei to omtalte Frp-utspela, seier Sanner i ein e-post til NTB.

– Vi ønsker ein sakleg politisk debatt der vi unngår å klistre merkelappar og karakteristikkar på kvarandre. Og vi er derfor glade for at Venstres nestleiar Terje Breivik no seier at Rajas bruk av omgrepet «brun propaganda» er uklok. No må vi komme oss vidare, seier kunnskaps- og integreringsministeren vidare.

Statsminister Erna Solberg (H) tok allereie måndag, før Rajas siste kronikk, til orde for at dei fire regjeringspartia må gravlegge stridsøksa å komme seg vidare.

