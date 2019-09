Regjeringspartia kranglar vidare i full offentlegheit

innenriks

– Frps ordbruk var heilt forkasteleg og den måtte vi ta avstand frå, seier Venstre-leiar Trine Skei Grande til VG.

– Dersom Venstre har eit problem med å sitje i regjering med Frp, så får dei ta konsekvensane av det, seier Frp-leiar Siv Jensen i ein sms til NTB og fleire andre medium.

– Enkelte tolkar «brun propaganda» til Hitler og nazisme. Fargesetting til propaganda og Hitlers brune skjorter var aldri – ALDRI – i tankane mine, men som ein referanse til fargen og grumset i måten retorikken blir servert på, skriv stortingsrepresentant Abid Raja (V) i eit innlegg på Facebook.

– Å kalle dette brunlegging og den typen karakteristikkar er heilt unødvendig i eit regjeringssamarbeid, seier statsminister Erna Solberg (H) i eit intervju med mellom anna NRK, TV 2 og VG.

Alle desse fråsegnene kom med få timars mellomrom tysdag ettermiddag.

– Tar avstand

Dermed heldt stormen mellom regjeringspartia fram. Ein storm som starta før helga med at Abid Raja skulda Frp for «brun propaganda» – eit omgrep han gjentok i ein kronikk i Aftenposten tysdag.

I Facebook-innlegget sitt tysdag ettermiddag prøver likevel Raja å strekke ut ei hand til kritikarane sine i eit mogleg forsøk på roe stormen noko.

Han skriv at han trudde det var sjølvsagt at han ikkje hadde til hensikt å kalle Frp nazistar, og at han tar sjølvkritikk dersom det er slik at «brun propaganda er einstydande med nazisme».

– Eg tar faktisk avstand frå det. Og til dei i Frp som er såra over det, er eg svært lei meg, skriv han.

– Ikkje klokt

Venstre-leiar Trine Skei Grande har tidlegare støtta opp om Rajas utsegner, men seier no at retorikken «brun propaganda» ikkje var klok ordbruk.

– Eg synest ikkje det er gode ord å bruke. Problemet er at no handlar debatten om Venstres ordbruk, ikkje Frps ordbruk. Deira ordbruk var heilt forkasteleg og den måtte vi ta avstand frå, seier Venstre-leiaren til VG.

– Gjer feil

I kronikken på tysdag vende Raja seg direkte til statsminister Erna Solberg (H) fleire gonger, og spurde henne mellom anna om ho føler ho har vore modig i denne debatten.

Statsministeren føler ikkje at han treffer heilt.

– Eg meiner han gjer ein del feil i måten han skriv artikkelen sin på når det gjeld engasjementet mitt og kva eg har gjort, ikkje minst i spørsmålet om inkludering, seier Solberg.

Frp-leiar Siv Jensen har antyda at Venstre bør gå ut av regjering dersom partiet har problem med Frp. På spørsmål om statsministeren deler den oppfatninga, svarer Solberg følgjande:

– Eg synest ikkje den typen utsegner er noko lurt.

– Tendensar til oppløysing

Valforskar Svein Erik Tuastad ved Universitetet i Stavanger (UiS) seier til VG at saka viser tendensar til oppløysing i regjeringa og Venstre.

– Situasjonen er vel den at Venstre eigentleg ikkje ønsker Frp med i regjeringa, og Frp eigentleg ikkje ønsker Venstre med i regjeringa. Så dei set sine eigne partiinteresser over det felles regjeringsprosjektet, og det er derfor vi kan snakke om ei regjering i oppløysing, seier Tuastad.

Samtidig meiner han saka stiller Grande i eit vanskeleg dilemma.

– Ho må på den eine sida vere lojal til regjeringa, men på den andre sida ikkje gå ut mot sine eigne og vere så regjeringsvennleg at hennar eigne partifolk kan reagere.

