innenriks

Politiet meiner no at motivet bak drapet var at 17-åringen var asiatisk, melder Dagbladet.

Politiet opplyste tysdag at obduksjonsrapporten viste at 17-åringen vart drepen med fire skot. Ho vart funnen død i bustaden i Eiksmarka i Bærum laurdag 10. august. Johanne Ihle-Hansen vart adoptert frå Kina då ho var to år gammal.

Same dag vart stebroren Philip Manshaus arrestert etter å ha prøvd å angripe Al-Noor-moskeen i Bærum.