Oljeprisen fortset oppover – trekker med seg børsen

Prisen for eit fat nordsjøolje hadde stige med rundt 1 prosent då børsen opna for handel tysdag morgon. Det betyr at nordsjøolja no ligg rundt 14 prosent over nivået han låg på før to oljeinstallasjonar i Saudi-Arabia vart angripen natt til laurdag.

Amerikansk lettolje enda måndagen med markant oppgang, på 14,7 prosent.

Likevel er det mykje som tyder på at oljefeberen er i ferd med å minke noko. Prisane aukar svakt tysdag morgon, og den oljesensitive hovudindeksen på Oslo Børs hadde ei nokså nøytral utvikling. Etter ein halvtime med handel var fire av dei ti aksjane med høgast verdistigning oljerelaterte – som PGS (+4,9 prosent), Aker BP (+2,1), DNO (+1,7) og Equinor (+1,4).

Droneangrepa som ramma to oljeanlegg i Saudi-Arabia natt til laurdag, har tvinga landet til å innstille over halvparten av oljeproduksjonen sin. Dermed forsvann umiddelbart 5,7 millionar fat olje per dag frå verdsmarknaden. Bortfallet er det største nokon gong, ifølgje Det internasjonale energibyrået (IEA).

