NOAH melder skytinga av binne med ungar til politiet

NOAH melder både jegeren som skaut binna og rovviltnemnda i Hedmark, som gjorde vedtak om lisensfelling av brunbjørn i dette området.

– Bjørnen er freda og oppført på raudlista som sterkt trua, og NOAH ser det høgst alvorleg at ei binne med ungar vart skoten. No er desse ungane overlaten til seg sjølv, noko som senkar sjansane deira for å overleve og er ei sterk påkjenning for dei. Ved å drepe mora har bjørnungane vorte sette i hjelpelaus tilstand – noko som er straffbart etter dyrevelferdslova, seier NOAH-leiar Siri Martinsen i ei fråsegn.

Bestandsmålet for bjørn i Innlandet er tre årlege ynglingar. Dei to siste åra har Miljødirektoratet meint at målet er nådd, og det har vore opp til den lokale rovviltnemnda å gi løyve til lisensjakt.

Ifølgje Miljødirektoratet er fellinga av bjørnebinna i Engerdal lovleg. Lisensjakta i delen av Hedmark der det finst binner, er no avslutta av Fylkesmannen.

