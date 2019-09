Massiv motstand mot vindkraft i Noreg

innenriks

Statsminister Erna Solberg (H) skal tysdag på toppmøte om vindkraft til havs i Bergen. Slik det ser ut no, er det så massiv motstand mot vindkraft til lands, at det grøne skiftet kan bli avhengig av vindkraft til havs om vindkraft skal vere ein del av løysinga.

Ifølgje NRK vil Solberg få presentert resultata frå ei spørjeundersøking om kva det norske folket føretrekker når energiproduksjonen skal bli fornybar. Undersøkinga er gjennomført av Opinion i perioden 14. til 29. august på oppdrag av Universitetet i Bergen, saman med Havforskingsinstituttet og Bergen kommune.

40 prosent av dei tusen spurde er positive til vindkraftutbygging på land, medan nesten like mange, 36 prosent, seier dei er negative til vindkraftutbygging på land.

Heile sju av ti svarer at dei er positive til vindkraftutbygging til havs.

1–0 til havvind, der altså.

Kommune-nei

Motstanden mot vindkraft til lands er endå større blant potensielle vindkraftkommunar. Av 101 norske kommunar som har område veleigna for vindkraft på land, seier 78 nei til utbygging, medan berre fem seier ja. 18 har ikkje svart eller veit ikkje.

Det viser ei oversikt frå Klassekampen, som viser til Nasjonal ramme for vindkraft til lands, der Noregs vassdrags og energidirektorat (NVE) har utpeika 13 område som er veleigna for vindkraft til lands. Ifølgje NVE er 97 kommunar råka av desse områda. Av desse 97 kommunane har 68 kommunar tatt stilling til spørsmålet om utbygging av vindkraft, og berre to kommunar, Nordkapp og Porsanger i Finnmark, er positive.

Klassekampen har i tillegg vore i kontakt med ordførarar i 18 aktuelle kommunar som ikkje har sendt høyringssvar, og igjen fått langt fleire negative eller usikre svar enn positive. Dei einaste tre positive til vindkraftutbygging er igjen frå Finnmark: Hammerfest, Måsøy og Kvalsund.

Manglar kunnskap

Høyringsfristen går ut om to veker. Om høyringsinnspela frå kommunen blir følgde slik det ligg an no, blir det berre eitt av dei 13 områda som blir utbygd: Vest-Finnmark.

Leiar i Naturvernforbundet, Silje Lundberg, og styremedlem i La Naturen leve, Trine Borg-Heggedal, meiner den gjennomgåande negative haldninga heng saman mangelfullt kunnskapsgrunnlag. I tillegg er mange konsesjonar som er gitt, konfliktfylte.

(©NPK)