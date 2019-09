innenriks

To menn vart arrestert etter at ein 16-åring vart knivstukken i nærleiken av rutebilstasjonen i Sandnes laurdag. 16-åringen vart påført alvorlege skadar, opplyste politiet i helga.

Den eine av dei to arresterte er lauslaten, medan den andre vart framstilt for varetektsfengsling tysdag, melder Stavanger Aftenblad.

Under fengslingsmøtet kom det fram at denne mannen no er sikta for drapsforsøk.

Mannen har erkjent knivstikkinga, men sa i retten at han ikkje hadde til hensikt å drepe.

