Full skjering etter nytt Raja-utspel om «brun propaganda»

Ordkrigen mellom Venstre og Framstegspartiet nådde nye høgder tysdag etter at Venstre-profilen Abid Raja i ein kronikk i Aftenposten gjentok skuldingane om at Frp-toppane driv med «brun propaganda».

– Dersom Venstre har eit problem med å sitje i regjering med Frp, så får dei ta konsekvensane av det, seier Jensen i ein sms til NTB og fleire andre medium.

Medan Venstre-leiar Trine Skei Grande ikkje vil kommentere Rajas siste utspel, reagerer Venstre-nestleiarane Ola Elvestuen og Terje Breivik på karakteristikkane.

– Eg har stor forståing for Abids reaksjon på Frps retorikk i slutten av valkampen, seier Elvestuen i ein e-post til NTB.

– Omgrepet «brun propaganda» gir nokre historiske assosiasjonar som sporar av debatten, så det er ord eg meiner er ukloke å bruke i denne diskusjonen.

– Komme oss vidare

Grande viser overfor TV 2 til utsegnene ho gav laurdag om at statsminister Erna Solberg (H) no har bedt partane skru ned konflikten.

– I valkampen var Høgre og Erna Solberg tydeleg på at vi er usamd med dei to omtalte Frp-utspela, seier Høgre-nestleiar Jan Tore Sanner i ein e-post til NTB.

– Vi ønsker ein sakleg politisk debatt der vi unngår å klistre merkelappar og karakteristikkar på kvarandre. Og vi er derfor glade for at Venstres nestleiar Terje Breivik no seier at Rajas bruk av omgrepet «brun propaganda» er uklok. No må vi komme oss vidare, seier statsråden.

Siv Jensen er ikkje nådig i skildringa si av Rajas siste utspel.

– Dette er karakteristikkar som går langt over grensa. Men vi kan ikkje bruke tida vår på Abid Raja og Venstre framover. Vi ønsker ikkje vere ei brikke i Venstres leiarkamp, seier ho.

Partistøtte

Raja får likevel full støtte hos partifelle og stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad.

– Det Raja skriv, er ein kjærleiksretorikk, ein motsats til den hatretorikken som har gått føre seg, seier han til NTB.

Grimstad støttar heilhjartet utfordringa om at Solberg må seie tydeleg frå kva ho meiner. Korleis Venstre kan forsvare å sitje i regjering med Frp, sett i lys av kritikken, vil han ikkje ha noka meining om no. I staden peikar han på statsministeren.

– Dette er ei sak som ligg på bordet til statsministeren. Vi kan ikkje ha utspel av denne typen. Konklusjonen ligg ikkje hos oss, han ligg hos dei, seier han.

Eid-ordførar Alfred Bjørlo tar avstand frå bruken av omgrepet «brun propaganda», men gir elles Raja full støtte.

– Frps retorikk stinkar

Det har storma rundt Raja sidan han førre veke angreip Frps retorikk, og spesielt bruken av omgrep som båtmigrantar og snikislamisering.

Raja gjer det klart at han står ved kritikken, men han meiner statsministeren har eit ansvar for å rydde opp.

– Kjære statsminister, dette aksepterer eg ikkje. Nok er nok. Det stinkar av Frps retorikk. Det er ingen anstendigheit i Siv Jensen og Sylvi Listhaugs ordbruk. Kva for verdiar meiner statsministeren at vi skal stå for?

Raja ber Solberg svare på kva slags samfunn vi ønsker, og ta tydelegare avstand frå ord som snikislamisering.

– I regjeringa di sit statsrådar, løfta fram med heiarop frå stortingsrepresentantar, som bevisst bruker ord og uttrykk for å tenne ein flamme hos dei som meiner at «nye landsmenn» i altfor stor grad påverkar det norske samfunnet negativt, skriv han.

