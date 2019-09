Jordras i Nittedal – 25 hus er evakuerte

innenriks

Ei rekke menneske som bur i nærleiken av rasområdet, har måtta evakuere på grunn av frykt for fleire ras. Dette gjeld alle som bur innanfor ein 100 meters radius frå raskanten, mellom 25 og 30 hus.

Alle måtte vere ute av områda frå klokka 17 måndag. Det er uklart når bebuarane får flytte heim igjen.

– Vi sørger for at dei som treng det, får overnatting i natt, og så får vi sjå an situasjonen, seier ordførar Hilde Thorkildsen (Ap) til NTB.

Vegen har rasa ut

Raset er ein 40 meter brei utgliding og er sju til åtte meter høgt. Det gjekk i tettstaden Hagan måndag morgon.

Ingen personar eller bygningar vart skadde, men raset gjekk like ved eit bustadhus.

Jordraset har skapt eit stort og breitt hol i vegbana. Halve vegen er borte der holet er på sitt breiaste, og både vegskilt og autovern har falle ned i holet. Ein lyktestolpe har òg falle ned og har tatt med seg høgspentleidningar.

Geologar har vore i området og gjort undersøkingar og skal undersøke områda vidare måndag kveld.

Vatnet må kokast

Hovudvassleidninga vart øydelagt som følgje av raset. Det førte til at kommunen var utan vatn ei tid måndag. Vatnet vart etter kvart kopla om, og utanom bustadene ved rasområdet, har alle fått vatna tilbake.

Innbyggarane må likevel koke vatnet etter frykt for at det har vorte forureina. Det er uklart kor lenge dette må gjerast. Kommunen ventar på svar på vassprøvar.

– Det er tatt vassprøvar måndag og blir tatt nye måndag kveld, seier Thorkildsen.

Det oppstod òg brot på ein høgspentleidning som følgje av raset. Ved 16-tida var framleis rundt 20 husstandar utan straum.

Kvikkleire i området

Politiet fekk melding om jordraset klokka 8.45 måndag morgon frå ein forbipasserande.

Ifølgje kommunen er det antakeleg eit leirras som har utløyst raset.

Nittedal kommune gjennomførte ei omfattande undersøking av grunnforholda i rasområdet i 2009. Ho viser at det er ustabil grunn her, ifølgje NRK.

I Nittedal og på Romerike generelt er det førekomst av kvikkleire. Kvikkleire er veldig ustabil og kan føre til store skred.

– Vi veit raset har skjedd i nærleiken av ei kartlagt kvikkleiresone, seier fungerande regiondirektør i NVE, Paul Christen Røhr.

(©NPK)